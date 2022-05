Tymczasowy areszt za uśmiercenie psa i szczeniaków ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 30.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tucholscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzany o zabicie psa i trzech szczeniaków. 46-latek odpowie również za usiłowanie uśmiercenia czwartego z "maluchów". Decyzją sądu trafił tymczasowo do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.

W czwartek, 26.05.2022 r., funkcjonariusze z Posterunku Policji w Cekcynie, w powiecie tucholskim, otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednej z posesji w gminie doszło do zabicia psa. Skierowani pod wskazany adres mundurowi potwierdzili tę informację. Na terenie posesji policjanci ujawnili martwego psa i cztery szczeniaki, z czego jednemu udało się przeżyć. Do wyjaśnienia funkcjonariusze zatrzymali właściciela zwierząt.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 46-latkowi został przedstawiony zarzut zabicia czworonogów ze szczególnym okrucieństwem oraz usiłowania uśmiercenia jednego ze szczeniaków, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.

(KWP w Bydgoszczy / mw)