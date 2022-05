Zatrzymani za oszustwo "na prokuratora" Data publikacji 30.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ryckiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn za udział w oszustwach metodą „na prokuratora”. Oszuści podszywając się pod funkcjonariuszy pod legendą zagrożonych pieniędzy, wyłudzili od starszego małżeństwa ponad 240 tysięcy złotych. 26-latek i jego 38-letni wspólnik zostali tymczasowo aresztowani. Po raz kolejny apelujemy o ostrożność i zachowanie czujności przy kontaktach z osobami podającymi się za przedstawicieli różnych instytucji.

72-letni mieszkaniec powiatu ryckiego poinformował mundurowych, że w czwartek, 26.05.2022 r., telefonicznie skontaktował się z jego żoną mężczyzna, który przedstawił się jako prokurator. W trakcie rozmowy poinformował 71-latkę, że jej pieniądze na koncie bankowym są zagrożone. Następnie oszust rozmowę kontynuował już z nim.

Zmanipulowane przez oszustów małżeństwo myśląc, że współpracuje z organami ścigania, dokonało kilkukrotnych wypłat swoich oszczędności w bankach. Seniorzy uzbieraną kwotę, łącznie ponad 240 tysięcy złotych, przekazali w umówionym miejscu i czasie. Gdy zorientowali się, że mogli zostać oszukani, zgłosili sprawę Policji.

Dzięki natychmiastowym działaniom i współpracy z funkcjonariuszami z Łęcznej i Kraśnika policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 38 lat. Jeden z nich był już w przeszłości notowany za podobne przestępstwa. Policjanci odzyskali część wyłudzonych pieniędzy.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu ich na okres 3 miesięcy.

Po raz kolejny apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi w przypadku otrzymania tego typu telefonu. Funkcjonariusze nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy nie żądają pieniędzy, ani danych niezbędnych do logowania na koncie bankowym. Zanim pochopnie podejmiemy działanie, rozłączmy się i dajmy sobie czas na zastanowienie. Oszuści wywierają na nas presję czasową, wprowadzają do rozmowy element zagrożenia, co już powinno budzić nasze podejrzenia. Zawsze tego typu informacje możemy sprawdzić dzwoniąc do banku lub na telefon alarmowy 112.

(KWP w Lublinie / mw)