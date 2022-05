Podszywając się pod dostawcę energii wysłali ponad 1 milion fałszywych wiadomości – zostali zatrzymani Data publikacji 31.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości z Komendy Głównej Policji wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o tzw. phishing. Oszuści, podszywając się pod dostawcę energii wysyłali fałszywe wiadomości SMS z informacją o rzekomo nieuregulowanym rachunku za energię i linkiem do płatności. W ten sposób wyłudzali poufne informacje, dane logowania, dane kart kredytowych, kont bankowych lub używanych haseł. Jak wynika z policyjnych ustaleń, w ciągu dwóch tygodni oszuści wysłali ponad milion takich wiadomości.

Podejrzani wpadli w ręce policjantów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości z Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na gorącym uczynku przestępstwa w jednym z hoteli w Opolu. Zatrzymani dwaj mężczyźni, podejrzani są o masową wysyłkę wiadomości z fałszywą informacją o niedopłacie do rachunku za energię wraz z linkiem, rzekomo umożliwiającym dokonanie płatności, w których podszywali się pod Polską Grupę Energetyczną. W rzeczywistości załączony link prowadził do stron phishingowych, wyłudzających dane dostępowe do rachunków bankowych.

Jak ustalili policjanci, od 5 do 19 maja 2022 roku oszuści nadali łącznie ponad milion takich wiadomości tekstowych. Na chwilę obecną wartość strat poniesionych w wyniku działania sprawców wynosi ponad 52 tysiące złotych. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

To już kolejna rozwiązana sprawa przez policjantów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości, którzy jedynie w 2022 roku na terenie całego kraju zatrzymali 14 osób podejrzanych o oszustwa internetowe. Wobec wszystkich zatrzymanych każdorazowo sąd, na wniosek prokuratury, stosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

(Biuro do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji/Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach)