Zarzuty i tymczasowy areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku

W areszcie tymczasowym spędzi najbliższe miesiące 21-latek, który w miniony weekend doprowadził do śmiertelnego wypadku drogowego. Na miejscu zginęło dwoje młodych pasażerów, kolejnych dwóch trafiło do szpitala. Młody mężczyzna usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości i spowodowania wypadku drogowego, w wyniku. Grozi mu do 12-lat pozbawienia wolności.