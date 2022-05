Policyjny siłacz wyróżniony – podczas Mistrzostw Polski wycisnął ponad ćwierć tony! Data publikacji 31.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jarosław Pasterski gościł w swoim gabinecie wyjątkowego policjanta - starszego sierżanta Dawida Olkiewicza. Funkcjonariusz gorzowskiej komendy wycisnął na sztandze 255 kilogramów i został Mistrzem Polski Służb Mundurowych. Za to wyjątkowe osiągnięcie oraz dotychczasowe sukcesy szef Lubuskiej Policji złożył mu serdeczne gratulacje oraz przekazał nagrodę pieniężną.

We wtorek (31 maja) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Szef Lubuskiej Policji, inspektor Jarosław Pasterski gościł w swoim gabinecie prawdziwego policyjnego siłacza. Starszy sierżant Dawid Olkiewicz to funkcjonariusz gorzowskiej komendy miejskiej, który został niedawno najsilniejszym mundurowym w kraju. Podczas rozgrywanych we Wrocławiu (21-22 maja) Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, policjant wygrał kilka klasyfikacji. Dzięki wyciśnięciu 255 kilogramów został najlepszym zawodnikiem wśród służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zdobył tytuł Mistrza Polski Służb Mundurowych. To szczególne osiągnięcie oraz pozostałe sukcesy zasługują bez wątpienia na wyróżnienie, dlatego też inspektor Jarosław Pasterski złożył starszemu sierżantowi Dawidowi Olkiewiczowi serdeczne gratulacje oraz przekazał nagrodę pieniężną. Szef Lubuskiej Policji skierował również do funkcjonariusza ogromne słowa uznania i życzył dalszych sukcesów.

Starszy sierżant Dawid Olkiewicz rozpoczął przygodę z ciężarami gdy miał zaledwie 12 lat. Wówczas robił to dla własnej satysfakcji. Zamiłowanie do swojej pasji i ciężka praca zaowocowały w 2016 roku, gdy wystartował w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc. Podczas zawodów Dawid wycisnął 210 kilogramów i zapewnił sobie tytuł najsilniejszego mundurowego w kraju. To jednak nie był szczyt możliwości gorzowskiego policjanta. Jego rekord życiowy wynosił już bowiem 225 kilogramów, co zwiastowało kolejne sukcesy. Na te nie trzeba było długo czekać. W 2017 i 2018 roku zwyciężył on w Pucharze Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc, gdzie osiągnął wynik 232,5 kilograma. Największe osiągnięcie Dawida miało miejsce w 2019 roku. Podczas rozgrywanych we Wrocławiu Mistrzostw Świata Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc, wycisnął on wymarzone 240 kilogramów, co zagwarantowało mu tytuł najsilniejszego funkcjonariusza na świecie. To miano potwierdził dodatkowo zwycięstwami w pucharach świata. Mimo kontuzji, które przydarzyły się Dawidowi, to dalej skrupulatnie realizował swoje cele. Po kilkumiesięcznej rehabilitacji wrócił do sportowych zmagań i w 2021 roku, w zawodach rangi mistrzostw Polski, trzykrotnie zajął pierwsze miejsce. Osiągnął wtedy spektakularny wynik i wycisnął 252,5 kilograma. Zdając sobie sprawę, że ma jeszcze rezerwy i może uzyskać lepsze rezultaty, funkcjonariusz ciężko trenował i przygotowywał się do pobicia kolejnego rekordu. To udało się w 2022 roku, gdy zdobywając tytuł Mistrza Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc, osiągnął wynik 255 kilogramów.

Wszyscy funkcjonariusze Lubuskiej Policji z inspektorem Jarosławem Pasterskim na czele, serdecznie gratulują Dawidowi jego spektakularnych osiągnięć i życzą dalszych sukcesów. Aż strach pomyśleć jak silny może być jeszcze nasz kolega!

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim