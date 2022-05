Małopolscy policjanci zapobiegli ustawce pseudokibiców Data publikacji 31.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Krakowie oraz funkcjonariusze pionu prewencji z innych krakowskich jednostek zapobiegli potencjalnej konfrontacji siłowej pseudokibiców Wisły Kraków wyjeżdżających na mecz do Chorzowa (Ruch Chorzów – Motor Lublin). Przeprowadzono przeszukania pojazdów i kontrole osobiste pseudokibiców wyjeżdżających na mecz rekwirując niebezpieczne przedmioty. Następnie nadzorowano ich przejazd na mecz i pobyt na stadionie.

W niedzielę (29 maja) o godzinie 17:00 w Chorzowie rozegrany miał być finałowy mecz barażowy o awans do I ligi pomiędzy drużynami Ruchu Chorzów i Motoru Lublin. W zainteresowaniu specjalnego zespołu monitorującego składającego się z funkcjonariuszy Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i komisariatu V w Krakowie znalazła się grupa krakowskich kiboli planująca jechać na ten mecz.

29 maja około godziny 13:00 policjanci z zespołu monitorującego zauważyli, że kilkanaście samochodów oraz bus z pseudokibicami Wisły Kraków wjeżdżają na parking centrum handlowego w Modlniczce. Wokół zaparkowanych pojazdów poruszali się pseudokibice ubrani w koszulki, które zdradzały jednoznacznie ich przynależność do nowo powstałej bojówki o nazwie „Devils”. Wszystko wskazywało na to, że planują konfrontację z kibolami Motoru Lublin, do której mogło dojść nawet gdzieś na trasie przejazdu na mecz. Zadaniem Policji było niedopuszczenie do takiego zdarzenia.

Dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania skierował zatem na miejsce policjantów referatów patrolowo – interwencyjnych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, policjantów z Komisariatu Autostradowego i komisariatu w Zielonkach. Zgromadzone siły policyjne otoczyły sprawnie pojazdy z pseudokibicami Wisły i przystąpiły do legitymowania oraz kontroli pojazdów pod kątem ujawnienia niebezpiecznych przedmiotów. W wyniku podjętych działań wylegitymowano 52 osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców Wisły Kraków. Ujawniono, niebezpieczne narzędzia w ilości: 6 maczet, 11 pojemników z gazem pieprzowym, 2 pałki teleskopowe oraz 4 race świetlnych. Ujawnione niebezpieczne przedmioty zostały zabezpieczone i zostaną przekazane do sądu wraz z wnioskami o ukradnie ich posiadaczy za popełnienie czynu z art. 50a Kodeksu Wykroczeń. Przedmioty ulegną przepadkowi a sprawcom grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł.

Około godziny 15:30 osoby, wobec których podjęto czynności służbowe zostały zwolnione, ale ich przemieszczanie na mecz odbywało się w asyście Policji. Kibole z „Devils” w trakcie meczu i podczas powrotu do Krakowa zachowywali się spokojnie i nie naruszyli już porządku prawnego.

(KWP w Krakowie/ kp)