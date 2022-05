Policjanci z Wrocławia udzielili pomocy mężczyźnie, który chciał podjąć desperacki krok Data publikacji 31.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do niebezpiecznej sytuacji doszło na terenie podległym funkcjonariuszom z komisariatu w Leśnicy. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał myśli samobójcze. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, docierając do niego i udzielając mu niezbędnej pomocy. Na szczęście nie zrealizował on swojego zamiaru.

Dyżurny komisariatu w Leśnicy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który najprawdopodobniej chce popełnić samobójstwo. Natychmiast wysłał we wskazane miejsce będący w służbie patrol. Policjanci tego typu zgłoszenia traktują zawsze z najwyższym priorytetem, bo w takich sytuacjach nie ma chwili na zwłokę.



Mundurowi, dojeżdżając do wskazanego miejsca, zauważyli zaparkowany pojazd, w którym miał się znajdować desperat. Na szczęście pomoc przyszła w samą porę, a siedzący w środku 26-latek dzięki szybkiemu działaniu wrocławskich policjantów, nie zrealizował swojego zamiaru.

Być może stan mężczyzny pogłębił krążący w jego organizmie alkohol. Funkcjonariusze na miejsce wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił mężczyźnie niezbędnej pomocy.



Policjanci przypominają, że prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile, niepowodzenia, a sami nie wiemy, jak poradzić sobie z problemami.



Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami m. in. z Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, którzy dyżurują pod numerem telefonu 800 70 2222. Możemy też zajrzeć na stronę www.liniawsparcia.pl, na której znajduje się lista placówek, w których uzyskamy profesjonalną pomoc.



Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

(KWP we Wrocławiu / kp)