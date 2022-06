Policyjne małżeństwo po służbie zatrzymało nietrzeźwego kierującego Data publikacji 02.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjantka z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z buskiej komendy, będąc w czasie wolnym po służbie wraz ze swoim mężem, także policjantem, ujęli nietrzeźwego kierującego. Przebywali na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. W pewnym momencie zauważyli motorowerzystę, którego zachowanie świadczyło, że może być nietrzeźwy, a dodatkowo przewoził dzieci. Policjanci zareagowali, w organizmie kierującego były ponad 2 promile alkoholu.

Wczoraj z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka policjantka z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego z buskiej komendy wraz z mężem, także policjantem, i dzieckiem spędzała wolny czas po służbie w Busku-Zdroju na festynie rodzinnym. W pewnym momencie małżeństwo zauważyło motorowerzystę, którego tor jazdy i zachowanie wskazywało, że może być nietrzeźwy. Dodatkowo mężczyzna na jednośladzie przewoził pasażera. Kiedy motorowerzysta zatrzymał się, policjanci podeszli do niego. Od kierującego wyczuwali zapach alkoholu. Po przedstawieniu się zabronili mu dalszej jazdy, jednocześnie o zaistniałej sytuacji powiadamiając dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Na miejsce przyjechał patrol ruchu drogowego. Podczas badania stanu trzeźwości 36-letniego kierującego, okazało się, że w jego organizmie były ponad 2 promile alkoholu. Jak ustalili funkcjonariusze, przewożeni na jednośladzie przez nietrzeźwego kierującego pasażerowie to 11 i 12-letni chłopcy, kuzyni mężczyzny. Być może dzięki interwencji podjętej przez policyjne małżeństwo po służbie, nie doszło do tragedii. Sprawa swój epilog będzie miała w sądzie.

Za jazdę na „podwójnym gazie”, 36-latkowi grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Apelujemy do osób widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Powiadomienie Policji o podejrzeniu kierowania pojazdem przez nietrzeźwego kierującego może zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.

(KWP w Kielcach / kp)