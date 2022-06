Dolnośląscy policjanci zlikwidowali wytwórnię metamfetaminy i zabezpieczyli niemal 5,5 kg nielegalnych substancji Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci kryminalni ze Złotoryi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o nielegalną produkcję narkotyków i posiadanie znacznych ilości zabronionych substancji. W zlikwidowanym „laboratorium” funkcjonariusze zabezpieczyli niemal 5,5 kilograma metamfetaminy, marihuany i tabletek, które w składzie zawierały substancję zabronioną ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz liczny sprzęt do wytwarzania środków psychotropowych. Podejrzany w tej sprawie 36-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. O jego dalszym losie będzie decydował sąd.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi w wyniku prowadzonych działań operacyjnych ustalili miejsce, w którym miały być produkowane narkotyki. Z informacji uzyskanych przez mundurowych wynikało, że nielegalne „laboratorium” znajduje się w Złotoryi, na terenie jednej z prywatnych posesji.

W trakcie przeszukania wytypowanego budynku gospodarczego policjanci potwierdzili swoje przypuszczenia. Na miejscu zatrzymali 36-letniego mieszkańca Złotoryi podejrzanego o produkcję narkotyków i zabezpieczyli znaczne ilości metamfetaminy, marihuany i tabletek zawierających substancję zabronioną ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Łącznie zabezpieczono prawie 5,5 kilograma nielegalnych substancji, produkty do wytwarzania kolejnych partii narkotyków, wyposażenie „laboratorium” oraz pieniądze w różnych walutach w kwocie niemal 30 tysięcy złotych.

Zatrzymany mężczyzna prosto z „laboratorium” został doprowadzony do policyjnego aresztu, a następnie do prokuratury. Tam usłyszał zarzut wytwarzania znacznych ilości środków psychotropowych i posiadania znacznych ilości substancji odurzających. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec 36-latka trzymiesięczny areszt. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia.

(KWP we Wrocławiu / kp)

