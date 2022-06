Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 02.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant służby kryminalnej w czasie wolnym w miejscowości Pszczółki zatrzymał pijanego kierowcę renault. Mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu kara 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Wczoraj tuż przed godziną 22.00 w Pszczółkach policjant służby kryminalnej zauważył, że kierowca jadącego przed nim renault nie zachowuje płynności kierowania samochodem. Kierowca kilkukrotnie dojeżdżał do krawędzi jezdni oraz do jej środka. Dla gdańskiego policjanta było jasne, że mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu, ale jego zachowanie mogło być też spowodowane stanem zdrowia. Funkcjonariusz wiedział, że trzeba to sprawdzić. Postanowił zadzwonić pod nr. alarmowy, aby mężczyzną zajął się policyjny patrol, jednak renault zjechało z drogi na stację benzynową. Funkcjonariusz pojechał za nim i gdy mężczyzna wysiadł z samochodu, podszedł do niego, przedstawił się i zapytał, czy potrzebuje pomocy. Podczas rozmowy wyczuł od niego alkohol i uniemożliwił mu dalszą jazdę.

25-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. Teraz grozi mu kara 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

(KWP w Gdańsku / kp)