Troje aresztowanych za handlowanie sfałszowaną dokumentacją lekarską Data publikacji 02.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości, na terenie powiatu legionowskiego i Warszawy zatrzymali dwóch mężczyzn oraz kobietę. Cała trójka podejrzana jest o podrabianie i sprzedaż przez Internet różnego rodzaju zaświadczeń lekarskich. Z przestępczego procederu sprawcy uczynili sobie stałe źródło utrzymania. Nielegalny przychód mógł przekroczyć milion złotych. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa pozostaje rozwojowa.

Policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi od pewnego czasu pracowali nad sprawą nielegalnego procederu handlowania w Sieci zaświadczeniami lekarskimi. Dotyczyło to sfabrykowanych potwierdzeń przeciwskazań do podjęcia pracy lub też ich braku, odbycia szkoleń z zakresu BHP a także książeczek sanitarno-epidemiologicznych.

Jak wynikało z zebranego materiału dowodowego, sprawcy uczynili sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodu. Ogłoszenia ukazywały się na różnych portalach. Wśród klientów były zarówno osoby prywatne jak i agencje pośrednictwa pracy oraz firmy zatrudniające wiele osób. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzani wysłali ponad 5 tysięcy przesyłek zawierających podrobioną dokumentację uzyskując ze swej działalności nielegalny przychód przekraczający 1 milion złotych.

Zarzuty obejmują okres od lutego 2018 roku do czerwca 2021 roku.

30 maja 2022 roku łódzcy policjanci dysponując postanowieniami prokuratury dotarli do kilku mieszkań na terenie Warszawy i w okolicach Legionowa. Zatrzymanych zostało troje współpracujących ze sobą choć oficjalnie bezrobotnych osób: 20-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 32 lat.

Policjanci podczas przeszukań ich miejsc pobytu i samochodów odnaleźli m.in. druki orzeczeń lekarskich oraz pieczątki medyków. Zabezpieczyli ponad 150 tysięcy złotych na poczet grożących kar. Prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź- Bałuty wystąpił do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowania trójki podejrzanych. 1 czerwca 2022 roku zapadła decyzja o umieszczeniu ich na najbliższe 3 miesiące w izolacji. Sprawa pozostaje rozwojowa. Nadal pracują nad nią zarówno policjanci zwalczający cyberprzestępczość jak i prokuratura. Za fałszowanie dokumentów grozi kara do 5 lat pozbawienia ale w przypadku uczynienia sobie z takiego procederu stałego źródło dochodu sąd może wymierzyć wyższą karę.

(KWP w Łodzi / mw)