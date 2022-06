Miał 2,5 promila i jechał autem. Zatrzymany przez młodego policjanta po służbie Data publikacji 02.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z IV Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego komendy miejskiej w Zielonej Górze posterunkowy Łukasz Jakoniak udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, bez względu na to czy jest się w służbie czy też poza nią. Wracając po służbie do domu zauważył i zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który jak się później okazało, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie

Posterunkowy Łukasz Jakoniak, policjant Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze jechał wieczorem, 31 maja br ., drogą krajową numer 32 z Zielonej Góry w kierunku Leśniowa Wielkiego. W pewnym momencie zauważył kierującego mercedesem, który bardzo dziwnie się zachowywał: jechał zygzakiem, zwalniał lub nagle przyspieszał. Jego zachowanie było na tyle zaskakujące, że zwróciło uwagę policjanta, który postanowił to sprawdzić. Gdy wyprzedzał samochód, rozpoznał kierującego, o którym wiedział, że nie posiada on uprawnień do kierowania. Powiadomił dyżurnego komendy w Zielonej Górze i sam próbował go zatrzymać.

W pewnym momencie kierujący zjechał w drogę leśną, a posterunkowy Jakoniak pojechał za nim. Gdy mężczyzna się zatrzymał, młody policjant nie zastanawiał się ani chwili, wybiegł ze swojego samochodu, żeby zabrać kierującemu kluczyki. Gdy otworzył drzwi do jego pojazdu poczuł silną woń alkoholu. Policjant zabrał kluczyki i poczekał na przyjazd patrolu, który przeprowadził badanie stanu trzeźwości kierującego. Okazało się, że 38-letni mieszkaniec Zielonej Góry prowadził mając 2,5 promila. Dodatkowo nie miał uprawnień do kierowania.

Mężczyzna został przewieziony do komendy miejskiej. Będzie odpowiadał za jazdę w stanie nietrzeźwości, za które to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności. 38-latek odpowie także za jazdę bez uprawnień. Jak ustalili policjanci, mężczyzna był już wcześniej w tym roku dwukrotnie zatrzymywany za jazdę w stanie nietrzeźwości, dlatego śledczy w porozumieniu z prokuratorem będą wnioskować o zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych w stosunku do kierującego.

Postawa posterunkowego Jakoniaka zasługuje na szczególne wyróżnienie, gdyż jest to młody 24-letni funkcjonariusz, który służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze pełni od 1,5 roku. Swoją postawą udowodnił, że wybrał właściwą drogę życiową, a swoim kolegom dał godny przykład do naśladowania.

(KWP w Gorzowie / mw)