Drużyna KWP w Łodzi najlepszą na Mundialu Uniejów !

Za nami gorący czas pełen sportowych emocji podczas Mundialu Uniejów 2022 o Puchar Komendanta Głównego Policji. Najlepszą męską drużyną okazała się reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Puchar w kategorii kobiet pojedzie do Komendy Głównej Policji. To co bardzo istotne i warte podkreślenia Turniej Piłki Nożnej miał na celu upamiętnienie naszych kolegów, którzy w 2007 roku odeszli podczas służby w tragicznych okolicznościach podczas wydarzeń na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu.