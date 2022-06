Uratowali Data publikacji 04.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy marca do połowy kwietnia.

Kobietę z atakiem epilepsji

15 marca – Lubin. Wykonując czynności służbowe, dzielnicowe asp. Małgorzata Merena i mł. asp. Ewelina Rosiak przejeżdżały w pobliżu przystanku autobusowego. Zauważyły leżącą kobietę, która miała drgawki. Policjantki rozpoznały napad padaczkowy. Udzieliły pomocy przedmedycznej oraz dopilnowały, by podczas ataku epilepsji nie doszło do uszkodzeń ciała. Gdy atak ustał, kobieta poczuła się lepiej i oświadczyła, że nie potrzebuje pomocy medycznej. Niedługo potem złożyła podziękowania na ręce szefowej lubińskich policjantów. (KWP we Wrocławiu)

Małżeństwo od zatrucia czadem

16 marca – Lewin Brzeski. Do dyżurnego z KP w Lewinie Brzeskim wpłynęło zawiadomienie od zaniepokojonej córki, która nie mogła się skontaktować z rodzicami. Pod zgłoszony adres udał się dzielnicowy sierż. szt. Mateusz Zalewski. Mimo zapewnień córki o obecności rodziców w mieszkaniu, nikt nie otworzył drzwi. Policjant podjął decyzję o siłowym wejściu do środka, w czym pomógł mu świadek. Wewnątrz znalazł półprzytomną kobietę i nieprzytomnego 51-latka, których niezwłocznie wyniósł na zewnątrz. Po przybyciu pozostałych służb zaopiekowano się małżeństwem. (KWP w Opolu)

Nieprzytomnego chłopca

18 marca – Tomaszów Lubelski. W jednej z sal w Szkole Podstawowej nr 3 pojawiło się poruszenie wśród osób. Na nerwowe zachowanie zwrócił uwagę podinsp. Mariusz Joniec, naczelnik WP KPP w Tomaszowie Lubelskim. Wewnątrz pomieszczenia na podłodze leżał nieprzytomny i nieoddychający 10-latek. Policjant, wspólnie z nauczycielem WF-u, rozpoczęli resuscytację, co przywróciło oddech chłopca, ten jednak nadal był nieprzytomny. Funkcjonariusz monitorował czynności życiowe. Ułożył dziecko w pozycji bocznej ustalonej. Śmigłowiec LPR przewiózł chłopca do szpitala. (KPP w Tomaszowie Lubelskim)

Lokatorów płonącej kamienicy

28 marca – Inowrocław. Około godziny 17.00 dyżurny został powiadomiony o pożarze w kamienicy. Dzielnicowi, asp. Remigiusz Sobecki i mł. asp. Marcin Kasiorek, dotarli pierwsi. Z budynku wydobywały się kłęby czarnego dymu. Policjanci przeszukiwali mieszkania i wołali lokatorów. Wyprowadzili pięć osób, w tym matkę z niemowlakiem i poruszającą się o kulach kobietę. Po przybyciu służb uratowano łącznie 13 osób, w tym pięcioro poszkodowanych trafiło do szpitala. Jeden z dzielnicowych podtruł się dymem i trafił pod opiekę medyków. (KWP w Bydgoszczy)

Zabłąkanego 83-latka

1 kwietnia – Baba. Mł. asp. Marcin Jackowski i mł. asp. Artur Grzegorzewski podczas patrolu w miejscowości Baba zauważyli starszego mężczyznę, który zdezorientowany chodził po łące między lasami. Mężczyzna wyszedł rano na spacer i się zgubił. Wiedział, jak się nazywa, lecz nie potrafił dokładnie powiedzieć, gdzie mieszka. Mężczyzna był przemarznięty, dlatego policjanci zabrali go do radiowozu. Dzielnicowi ustalili pełne dane seniora. Okazało się, że to 83-letni mieszkaniec sąsiedniego powiatu. Policjanci odwieźli zabłąkanego mężczyznę do domu. (KWP w Bydgoszczy)

Seniora z płonącego budynku

4 kwietnia – Wola Roźwienicka. Policjanci wydziału prewencji jarosławskiej komendy otrzymali zgłoszenie o pożarze na pierwszym piętrze budynku. Zgromadzone informacje pozwoliły ustalić, że wewnątrz mogło się znajdować osiem osób. Sierż. szt. Daniel Madejowski i post. Marcin Tomaka przybyli na miejsce równocześnie ze strażakami. Zastali sześcioro mieszkańców przed budynkiem. Policjanci pomogli ewakuować starszą kobietę przez okno na parterze, jednak okazało się, że wewnątrz został ojciec jednego z mieszkańców. Sierż. Madejowski wszedł przez okno, odnalazł mężczyznę i ewakuował 75-latka przez okno, przekazując go post. Tomace. (KWP w Rzeszowie)

87-letnią rowerzystkę

12 kwietnia – Świebodzin. Ustalenia wykazały, że 87-latka prawdopodobnie wjechała rowerem na jezdnię przy ulicy Kolejowej, gdzie została potrącona przez samochód. To zdarzenie drogowe zauważył post. Karol Herra. Instynktownie ruszył z pomocą rannej seniorce. Udzielił jej pierwszej pomocy, korzystając z apteczki, którą miał w plecaku, i opatrzył 87-letnią rowerzystkę. Posterunkowy powiadomił służby medyczne, które zabrały kobietę do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

(KWP w Gorzowie Wlkp.)

23-letniego desperata

12 kwietnia – Gdańsk. Przed godziną 16.30 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego obywatela o próbie samobójczej. Zgłaszający przekazał, że prowadzi korespondencję z kolegą, który jest sam i twierdzi, że chce odebrać sobie życie. Pod wskazany adres udali się policjanci z KP w Oliwie – asp. Ewa Kulas i mł. asp. Radosław Król. Mundurowi weszli do mieszkania i zobaczyli mężczyznę mającego nacięcia na przedramieniu i zaciskającego pasek na szyi. Policjanci odebrali mężczyźnie nóż i zdjęli pasek z szyi, następnie udzielili niedoszłemu samobójcy pierwszej pomocy, tamując krwawienie. Wezwano służby medyczne. (KWP w Gdańsku)

oprac. Krzysztof Chrzanowski Gazeta Policyjna

