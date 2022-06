Akcja oddawania krwi w brzeskiej komendzie Data publikacji 03.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w ramach akcji „103 litry krwi na 103. rocznicę powstania Policji” w dniu 2 czerwca 2022 r. po raz kolejny zorganizowały akcję krwiodawstwa na terenie Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Co prawda pandemia COVID-19 mocno wyhamowała, jednakże zapasy krwi w stacjach krwiodawstwa w całej Polsce są na niskim poziomie, natomiast z autopsji wiemy, że w sezonie wakacyjnym zawsze występuje zwiększone zapotrzebowanie na ten bezcenny dar. Sytuację dodatkowo komplikuje rosyjska agresja na Ukrainę i niepokój, co do dalszego rozwoju sytuacji oraz związanego z nim napływu uchodźców wojennych do Polski, którzy mogą wymagać natychmiastowego leczenia.

W mobilnym punkcie poboru krwi zarejestrowanych zostało 30 osób, natomiast krew w łącznej ilości 11 250 ml udało się oddać 25 osobom. Na apel odpowiedzieli nie tylko funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, ale także mieszkańcy Brzeska i sąsiednich miejscowości. Niezwykle miło było gościć pracowników Prokuratury Rejonowej w Brzesku, którzy czynnie włączyli się w organizowane przedsięwzięcie.

Z dumą należy wspomnieć, iż podczas akcji krwiodawstwa członkowie Klubu HDK , Monika Brust oraz Adrian Gniadek, przekroczyli ilość 6 litrów oddanej krwi, czym zasłużyli na tytuł i brązową odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

Akcja nie mogłaby się odbyć bez wsparcia insp. Bogusława Chmielarza – „gospodarza” Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Szczególne podziękowania należą się również profesjonalnej ekipie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, partnerom akcji firmie BRUNO Sp. j. i FPUH Blach-Stal oraz Zarządowi Terenowemu NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku, który sfinansował posiłek regeneracyjny dla krwiodawców.

Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejną akcję w dniu 6 października 2022 r.

„Oddając krew - ratujesz życie”

(KWP w Krakowie / kp)