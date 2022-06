Zatrzymani za korupcję odpowiedzą przed sądem Data publikacji 03.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Współpraca policjantów z Wydziału do walki z Korupcją KWP we Wrocławiu i policjantów z KMP w Jeleniej Górze przyniosła rezultat w postaci zatrzymania prezesa i członka zarządu jednej z firm wykonawczych na terenie powiatu karkonoskiego. Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku podczas wręczania korzyści majątkowej pracownicy Urzędu Miasta w Karpaczu. Za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Wczoraj policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali dwie osoby odpowiedzialne za wręczenie korzyści majątkowej. To prezes i członek zarządu jednej z firm wykonawczych na terenie powiatu karkonoskiego. Firma ta wykonywała usługi remontowe dróg w Karpaczu, podzielonej na kilka etapów. Całość zlecenia opiewała na kwotę 890 tysięcy złotych. Przy odbiorze pierwszego etapu, pracownica Urzędu Miasta wykryła sporo nieprawidłowości i nie odebrała budowy. W związku z tym mężczyźni zaproponowali odstąpienie przez nią od kontroli i zaakceptowanie pierwszego etapu budowy w zamian za wręczoną jej kwotę pieniędzy.

Zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Usłyszeli już zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, która nadzoruje to śledztwo.

(KWP we Wrocławiu / kp)

