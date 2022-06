Pobawmy się razem - Dzień Dziecka w KPRM Data publikacji 04.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pokazy tresury psów, malowanie twarzy, symulatory jazdy na motocyklach, strefa survivalu oraz poszukiwania kości dinozaurów. Zdjęcia z policyjnymi maskotkami, łamigłówki, warsztaty artystyczne, a po regeneracyjnym posiłku w strefie gastronomicznej - powrót do świata zabawy. Tak, w wielkim skrócie, wyglądał Dzień Dziecka w ogrodach KPRM.

W sobotę 4 czerwca dla wszystkich dzieci i ich opiekunów Ogrody KPRM w Al. Ujazdowskich 1/3 zamieniły się w wielką, kolorową i radosną fabrykę pozytywnych emocji. Punktualnie

o godzinie 10:00 najmłodszych gości uroczyście przywitał Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki. Przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Policji Premier RP poprowadził dzieci w głąb ogrodów, gdzie ze sceny wygłosił krótkie przemówienie. Chętnych dzieciaków do zrobienia selfie z Premierem nie brakowało.

Ilość atrakcji przygotowanych tego dnia była imponująca. Poszczególne ministerstwa i liczne instytucje przygotowały 31 stoisk. Chętni mogli np. wcielić się w rolę celnika tropiącego przemytników zwierząt z gatunków chronionych, przeprowadzić chemiczny eksperyment naukowy lub sprawdzić się jako kandydat na maszynistę. Dużą popularnością cieszył się symulator jazdy motocyklem terenowym, kurs strzelania z łuku, szermierki, przejażdżki mini pociągiem i oczywiście armatki do produkcji setek baniek mydlanych na minutę – najmłodsze dzieci szalały na ich punkcie. Liczba warsztatów plastycznych, quizów, gier edukacyjnych, sportowych i pokazów była tak duża, że trudno było skorzystać ze wszystkich propozycji.

Na samej tylko scenie głównej odbyło się 18 koncertów zespołów z Polski i Ukrainy, był nawet występ iluzjonisty.

W miejscu generującym tak pozytywne wibracje nie mogło oczywiście zabraknąć stoisk Policji. Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Komunikacji Społecznej, Biuro Prewencji oraz Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowały dla dzieci konkursy, gry planszowe, okulary do oglądania filmów w wirtualnej rzeczywistości. Nie zabrakło pluszowych maskotek, komiksów, zabawek sportowych i edukacyjnych, słodyczy oraz innych, ciekawych gadżetów. Wiele maluchów, które deklarowały, że w przyszłości zostaną policjantami, zainteresowała walizka technika kryminalistyki o tajemniczej zawartości, a ich opiekunowie chętnie sięgali po numery „Gazety Policyjnej”, którą w domu będą mogli poczytać przy dźwiękach płyty CD wydanej z okazji 50-lecia Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Ale to nie wszystko. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zaprosił dzieci do Miasteczka Ruchu Drogowego, gdzie pod czujnym okiem funkcjonariuszy można było doskonalić umiejętności jazdy rowerem oraz wykazać się znajomością znaków drogowych.

Nie zabrakło radiowozu oznakowanego i dwóch motocykli – wszystko można było dotknąć, siąść za kierownicą i sprawdzić jak np. włącza się sygnały błyskowe. Biegające po ogrodach dzieci pozowały do zdjęć ze starszym sierżantem Łosiem z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz komisarzem Zebrą z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. Radomiu.

Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to już tradycja. Impreza ta każdego roku odbywa się pod innym hasłem. W tym roku było to motto

o szczególnie ważnej wymowie. Wojna za naszą wschodnią granicą szczególnie boleśnie doświadcza właśnie najmłodszych. Symboliczna, oficjalna grafika pikniku, przedstawiająca polskie i ukraińskie dzieci opatrzona hasłem „Pobawmy się razem” idealnie opisuje wzajemne, serdeczne relacje obydwu naszych narodów. Pozwala też z optymizmem patrzeć

w przyszłość, którą są właśnie dzieci.

(KGP / tekst: Tomasz Dąbrowski / Foto: Tomasz Dąbrowski, Katarzyna Chrzanowska)