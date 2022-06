Wpadli pseudokibice ze zorganizowanej grupy przestępczej Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi zatrzymali 7 mężczyzn ze środowiska pseudokibiców. 6 z nich podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie rozbojów, kradzieży i włamań , w których łupem padały m.in. maszyny do produkcji papierosów, tytoń i wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymani są członkami tzw. bojówki jednego z klubów piłki nożnej. Śledztwo prowadzi Prokuratura Krajowa. Sąd podjął decyzje o tymczasowych aresztowaniach.

Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod nadzorem Łódzkiego Wydziału zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. W jej skład wchodzą głównie członkowie bojówki jednego z łódzkich klubów sportowych. Swoją działalnością objęła województwo łódzkie, ale także inne miejsca na terenie Polski. Podejrzani mają na swoim kryminalnym koncie rozboje, kradzieże i kradzieże z włamaniem do fabryk i magazynów z nielegalnymi papierosami oraz komponentami do ich produkcji.

Śledczy zebrali materiał dowodowy pozwalający na dalszy rozwój sprawy.

Na podstawie wydanych przez prokuraturę postanowień, na terenie Łodzi, Pabianic i województwa mazowieckiego doszło do kolejnych zatrzymań z udziałem policyjnym kontrterrorystów. Grupy funkcjonariuszy dotarły jednocześnie pod kilkanaście wytypowanych adresów. Do policyjnego aresztu trafili zaskoczenie pseudokibice w wieku od 28 do 41 lat. Podczas przeszukań kryminalni zabezpieczyli m.in. paralizator, zagłuszarki sygnału GPS, maczetę i pojemniki z gazem pieprzowym.

Po przedstawieniu zarzutów, za które grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności, sąd na wniosek prokuratora, zdecydował o aresztowaniu podejrzanych.

(KWP w Łodzi / kp)