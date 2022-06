Policjanci uratowali pasażera

Funkcjonariusze z Ursusa przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo - oddechową 23-latka. Ich błyskawiczna reakcja zapobiegła tragedii. Mężczyzna po odzyskaniu funkcji życiowych został przetransportowany karetką do szpitala, gdzie objęto go do dalszą opieką medyczną.