Szczęśliwy finał niecodziennej interwencji krapkowickich policjantów Data publikacji 06.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Krapkowic, po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć w każdej sytuacji. Kiedy kierowca karetki poinformował funkcjonariuszy, że nie działają mu sygnały świetlne i dźwiękowe, mundurowi bez wahania przystąpili do pomocy. Policjanci zapewnili pilotaż do szpitala w Opolu, skąd kierowca miał odebrać pilnie krew dla pacjenta, który był w tym momencie operowany w kędzierzyńskim szpitalu. Dzięki sprawnemu działaniu wszystko zakończyło się szczęśliwie.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach 4 czerwca, około godziny 15:00 został poinformowany, że w karetce, która zmierzała do Opola po krew dla operowanego pacjenta, wystąpiła usterka sygnałów świetlnych i błyskowych. W takich sytuacjach liczy się każda sekunda. Krapkowiccy policjanci natychmiast przystąpili do pomocy i eskortowali ratownika medycznego do Opola skąd pobrał niezbędną krew.

Ta sytuacja stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla życia osoby operowanej. Funkcjonariusze bez wahania podjęli decyzję o pilotażu do oddalonego o blisko 30 km szpitala w Opolu. Policjanci włączyli sygnały oraz zapewnili bezpieczny i najszybszy dojazd do szpitala. Następnie wrócili z pobraną krwią do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie została ona natychmiast dostarczona operowanej osobie.

W takich momentach każda sekunda jest na wagę złota.

(KWP w Opolu / kp)