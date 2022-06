Będący na urlopie oficer KGP ujął złodzieja Data publikacji 06.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przebywający na urlopie podinsp. Tomasz Lewandowski, oficer KGP, będąc z rodziną na zakupach w centrum handlowym w Warszawie po pościgu ujął złodzieja. Jak się okazało, zatrzymany mężczyzna dopuszczał się kradzieży drogich artykułów w sklepach centrum nie tylko tego dnia, ale już wcześniej, jednak do tej pory pozostawał nieuchwytny.

4 czerwca 2022 r. podinsp. Tomasz Lewandowski - kierownik Sekcji Techniki Policyjnej Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, będąc wraz z rodziną na zakupach w centrum handlowym Atrium Targówek przy ul. Głębockiej, około godz. 18.00 zauważył mężczyznę uciekającego przed ochroną sklepu. Funkcjonariusz natychmiast ruszył za uciekającym, po chwili doganiając go przy drzwiach wyjściowych i próbując zatrzymać. Mężczyzna zaczął się wyrywać, w związku z czym podinsp. Tomasz Lewandowski zastosował chwyt obezwładniający i wyprowadził mężczyznę przed centrum handlowe. Z uwagi na fakt, że mężczyzna w dalszym ciągu próbował wyswobodzić się z uścisku i uciec, funkcjonariusz zmuszony był do sprowadzenia go do tzw. parteru.

Całe zdarzenie obserwowała ochrona sklepu, która w tym czasie wezwała patrol Policji. Okazało się, że mężczyzna skradł drogie artykuły w kilku sklepach centrum handlowego, co zarejestrowały kamery monitoringu. Według pracowników ochrony mężczyzna już wcześniej dopuszczał się licznych kradzieży, jednakże do tej pory nie udało się im go ująć.

Podinsp. Tomasz Lewandowski przekazał złodzieja w ręce ochrony. Przestępca miał pecha, ponieważ uciekając trafił na doświadczonego policjanta, który w przeszłości wyszkolił tysiące nowoprzyjętych do służby policjantów, będąc instruktorem technik i taktyki interwencji. Podinsp. Tomasz Lewandowski w KGP pełni służbę od 2016 r. , wcześniej w latach 2004-2016 pełnił służbę w Szkole Policji w Słupsku.

(KGP)