Wrocławski policjant pomógł mężczyźnie, który miał udar

We wczesnych godzinach porannych Naczelnik Wydziału Prewencji z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna w drodze do służby jadąc ulicami miasta zauważył stojący na pasie ruchu samochód dostawczy. Postój pojazdu w tych warunkach i miejscu był przyczyną powstałego zatoru drogowego, który z każdą minutą się powiększał. Jego reakcja była natychmiastowa. Podszedł do stojącego na drodze auta, które blokowało ruch. W środku siedział mężczyzna, którego stan mógł wskazywać, że doznał udaru. Niezwłocznie zadzwonił na numer alarmowy 112 celem wezwania na miejsce właściwych służb. Był przy poszkodowanym do czasu przyjazdu ratowników medycznych, nadzorując jego stan zdrowia.