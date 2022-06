Wpadł oszust metodą na wymyśloną legendę Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy powiatowej w Inowrocławiu i komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, wsparci przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, zatrzymali w Ostródzie 34-latka. Mężczyzna, jak na razie usłyszał dwa zarzuty za oszustwa. Wmówił on starszym osobom wymyślone historie i wyłudził tysiące złotych. Sam też wystąpił w roli „odbieraka” pieniędzy. Grozi mu 8 lat więzienia.

W marcu na terenie Inowrocławia doszło do oszustwa, podczas którego seniorka straciła sporą ilość gotówki. Sprawca zadziałał w taki sposób, że podczas rozmowy telefonicznej podał się za córkę kobiety. Pod legendą jej pobytu w szpitalu i pilnej potrzeby gotówki za zabieg ratujący życie, wyłudził pieniądze.

W tej sprawie pracował specjalnie powołany do tego zespół inowrocławskich kryminalnych. Policjanci szczegółowo analizowali każdą pozyskaną informację. Ustalenia, jakie poczynili zaprowadziły ich na teren województwa warmińsko-mazurskiego. Do Ostródy, gdzie miał przebywać wytypowany do sprawy 34-latek inowrocławscy policjanci pojechali wraz z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w miniony czwartek (2.06.2022). Tam, przed jednym z hoteli, zatrzymali całkowicie zaskoczonego podejrzewanego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu w inowrocławskiej komendzie.

Następnego dnia (3.06.2022) usłyszał zarzuty dwóch oszustw: jednego na terenie Inowrocławia, drugiego w Olsztynie, gdzie podał się za lekarza i pod pretekstem wykonania pilnego zabiegu u syna wyłudził od mężczyzny kilkanaście tysięcy złotych. Z uwagi na to, że wszystkie wątki obu spraw były ze sobą ściśle powiązane, oba postępowania zostały połączone.

W sobotę (4.06.22) mężczyzna został doprowadzony przez policjantów do oskarżyciela z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzją prokuratora oszust został do czasu rozprawy objęty policyjnym dozorem, ma zakaz opuszczania kraju i został zobowiązany do zapłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych.

Za oszustwo grozi kara do 8 lat pobytu za kratami. Sprawa jest rozwojowa i mężczyzna może usłyszeć kolejne zarzuty za tego typu przestępstwa.

(KWP w Bydgoszczy / kp)