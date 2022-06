„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”- policyjny piknik dla ukraińskich dzieci Data publikacji 06.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Cytat słów Janusza Korczaka przyświecał policjantom Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy w niedzielne popołudnie zorganizowali piknik pełen atrakcji przygotowanych z myślą o uchodźcach z Ukrainy, którzy przebywają w Rybakach. Oprócz wspaniałej zabawy, zarówno dzieci jak i ich opiekunowie, otrzymali solidną dawkę wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Policyjny piknik z Polą i sierżantem Bobrem

Warmińsko-mazurscy policjanci od samego początku rosyjskiej agresji na Ukrainę aktywnie włączają się w różnego rodzaju działania pomocowe. Funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie organizowali zbiórki, pomagali uchodźcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pomagali w sortowaniu darów w Banku Żywności, aktywnie działali w służbie i poza nią. Tym razem, wspierani przez policjantów m.in. z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie, OPP w Olsztynie oraz Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie postanowili zorganizować piknik dla osób zamieszkujących ośrodek Caritas w Rybakach, którzy uciekli przed wojną z Ukrainy. Wszystko po to, by zbudować zaufanie do munduru przede wszystkim wśród przebywającej tam grupy dzieci.

W niedzielne, upalne popołudnie, do Rybak razem z policjantami i pracownikami KWP w Olsztynie zawitał ich szef - Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. Na pikniku przygotowano mnóstwo atrakcji: w specjalnie przygotowanym przez policjantów drogówki miasteczku rowerowym dzieci zdobywały wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się jednośladem, a najmłodsi ćwiczyli swoje umiejętności w autochodziku. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się policyjne auta i wyposażenie radiowozów. Policjantki zorganizowały quiz na temat bezpieczeństwa, a wiedza zdobyta podczas rozmów z funkcjonariuszkami, pomagała w plenerowej grze planszowej, w której brały udział dzieci. Stoisko z grami i zabawami przeżywało prawdziwe oblężenie: było mnóstwo balonów, malowanie buziek, a w powietrzu fruwały bańki mydlane. Chętni pod okiem trenera piłki nożnej rozegrali profesjonalny mecz, a inni ćwiczyli swoje umiejętności w grze w darta.

Policjanci nie zapomnieli także o opiekunach. Funkcjonariusze przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej przedmedycznej, skupili się na udzielaniu pomocy dzieciom i niemowlętom. Każdy chętny mógł poćwiczyć na specjalnie przygotowanych do tego celu fantomach. Policjanci rozmawiali z dorosłymi na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz przepisach obowiązujących w Polsce.

Nad wszystkim czuwał Sierżant Bóbr - policyjna maskotka z Warmii i Mazur, którego obecność na pikniku wzbudziła ogromne emocje, zwłaszcza wśród najmłodszych. W podziękowaniu za udział w grach edukacyjnych wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki oraz słodycze.

Na koniec, po emocjonującym dniu, wszyscy razem spotkali się przy ognisku i kiełbaskach, by obejrzeć pokaz sztuczek magicznych i posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu zespołu Wodny Patrol, złożonego m.in. policjantów w czynnej służbie jak i emerytowanych.

W tej piknikowej, życzliwej atmosferze, chęci poznania się nawzajem i wśród mnóstwa dziecięcych uśmiechów udało się zbudować klimat zaufania i pokazać, że policjanci są po to, by pomagać.

Razem możemy więcej

Policyjny piknik udał się lepiej niż można to było zaplanować. Dopisała pogoda, dopisały humory, a dzieci otrzymały solidną dawkę wiedzy na temat bezpiecznego zachowania, ucząc się poprzez zorganizowane zabawy. Przedsięwzięcie udało się także dlatego, że na odzew policjantów z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie odpowiedzieli przedstawiciele Warmińsko - Mazurskiego NSZZ Policjantów, a także policyjni emeryci, na których zawsze można liczyć, mimo, że nie pełnią już czynnie służby. Piknik wsparły rzeczowo także firmy Tymbark i Mlekpol. Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do dyrekcji Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego Caritas w Rybakach, która pozytywnie zareagowała na pomysł policjantów i wsparła ich przy organizacji tego przedsięwzięcia.

(mk/tm)