Dzięki międzynarodowej współpracy rozbito zorganizowaną grupę przestępczą z Radomia

Data publikacji 07.06.2022

Mazowieccy policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu, przy współpracy ze śledczymi z Niemiec i Szwajcarii, zatrzymali na terenie Radomia 13 mężczyzn, którzy m.in. dokonywali kradzieży urządzeń optycznych i geodyzyjnych na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii. Wartość strat spowodowanych przez działalność grupy przestępczej wyniosła ponad 5,3 mln zł. 13 osób usłyszało zarzuty, zaś wobec 7 osób zastosowano tymczasowe aresztowanie.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu od 2019 roku prowadzili śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej kradzieży oraz kradzieży z włamaniami do różnych instytucji na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii. Na trop grupy złodziei wpadli mazowieccy policjanci, którzy rozpracowywali członków grupy zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Dzięki współpracy nawiązanej na międzynarodowych spotkaniach odbywających się na terenie Niemiec oraz dzięki zaangażowaniu śledczych z Radomia ze szwajcarskimi i niemieckimi organami ścigania ustalono i zatrzymano 13 członków grupy przestępczej. Mężczyźni w wieku 23-45 lat zatrzymani zostali na terenie Radomia. Przedstawiono im m.in. zarzuty kierownictwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 28 kradzieży z włamaniami, gdzie suma strat sięgnęła ponad 5,3 mln zł oraz zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. 7 podejrzanych zostało aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym wysokie poręczenia majątkowe.

Delegacja niemieckich policjantów z Berlina i Stuttgartu, którzy brali udział w rozbiciu grupy przyjechała do Radomia. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu osobiście podziękował im za tak skuteczną współpracę. W spotkaniu udział wziął także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński oraz Naczelnik Wydziału Kryminalnego nadkom. Sebastian Kopycki i Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego kom. Marek Wojciechowski wraz z policjantami, którzy zaangażowani byli w to śledztwo. Insp. Waldemar Wołowiec podkreślił, jak istotne jest wspieranie się i właściwa wymiana informacji policji z różnych krajów w ściganiu zorganizowanych grup przestępczych. Pogratulował funkcjonariuszom i życzył im dalszych sukcesów w zwalczaniu przestępczości, a także wręczył pamiątkowe medale.

(KWP zs. w Radomiu / kp)