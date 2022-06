Wspólne działania Policji i mediów przeciw hejterom Data publikacji 07.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Obraźliwe, wulgarne, niemiłe komentarze w sieci to niestety już codzienność. Wpisy „hejterów” możemy zauważyć prawie pod każdym postem. Bardzo często dotyczą one konkretnych osób lub grup społecznych. Aby obronić się przed działaniem przestępców, musimy być przede wszystkim ostrożni, dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach, przy współpracy z Telewizją Sędziszów Małopolski, przygotowała cykl publikacji dotyczących metod działania przestępców.

W obecnych czasach dostęp do internetu jest standardem i stanowi nierozerwalną część naszego życia. Ze smartfonów i komputerów korzystają zarówno dorośli, jak i dzieci, które spędzają w internecie długie godziny. Za pomocą komunikatorów rozmawiają ze swoimi rówieśnikami i wymieniają informacje. Internet jest miejscem, gdzie można nie tylko miło spędzić czas, ale także najczęściej spotkać się z mową nienawiści, czyli tak zwanym hejtem. Niestety możemy powiedzieć, że jest to już zjawisko społeczne, które może dotyczyć każdego z nas. Hejterzy są przekonani, że każdy ma prawo do krytykowania innych i są anonimowi. Hejterzy działają w poczuciu bezkarności, co jest pojęciem błędnym, gdyż nikt w sieci nie pozostaje anonimowy.

Pamiętajmy, że czasami nawet jedno pojedyncze słowo może wyrządzić olbrzymią krzywdę. Konsekwencja hejtu to przede wszystkim obniżenie poczucia wartości osoby napiętnowanej, które może doprowadzić także do problemów zdrowotnych. Osoba, która jest ofiarą hejtu, żyje w bardzo dużym stresie. Może cierpieć na bezsenność, nerwicę, depresję, a nawet podjąć próby samobójcze, dlatego też reagujmy na hejt w przestrzeni publicznej i nie zgadzajmy się niego! Szczególnie pomóżmy, jeśli ofiarą hejtu są ci, którzy nie potrafią się jeszcze bronić.

Jak walczyć z hejtem

Najlepiej nie czytać negatywnych opinii i nie wchodzić z takimi osobami w dyskusję, wówczas hejterzy mogą się znudzić i zwyczajnie dać sobie spokój.

Skutecznym sposobem może być zablokowanie konta hejtera, tak aby nas i naszej aktywności nie widział.

Można również zgłaszać takie konto administratorom oraz właścicielom portali społecznościowych, którzy mogą zablokować lub usunąć hejtera.

Pamiętajmy, że hejter może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

Film KPP_ROPCZYCE_HEJT_odc_5_nowy.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik KPP_ROPCZYCE_HEJT_odc_5_nowy.mp4 (format mp4 - rozmiar 18.15 MB)