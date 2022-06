Mężczyzna stanął na krawędzi zamkniętego mostu. Na ratunek ruszyli dzielnicowi Data publikacji 07.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi pomogli mężczyźnie, który znalazł się w sytuacji zagrażającej jego życiu. Wszedł na zamknięty most, przeszedł przez barierkę i chciał skoczyć do rzeki. Z pomocą przyszli policjanci, którzy uniemożliwili mu oddanie skoku, prowadząc cały czas skuteczne negocjacje. Dzielnicowi wspólnie ze strażakami ściągnęli mężczyznę z mostu i przekazali załodze pogotowia ratunkowego.

W poniedziałek (6 czerwca) do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wpłynęło zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który chciał skoczyć z mostu do rzeki. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol dzielnicowych: sierżanta sztabowego Mateusza Bis oraz starszego sierżanta Justynę Chwiedziuk. Do nich po chwili dołączył także młodszy aspirant Maciej Jankiewicz, który znajdował się w pobliżu i przez radiostację usłyszał o zaistniałej sytuacji. Mundurowi na miejscu zobaczyli młodego mężczyznę, który wszedł na zamknięty most, przeszedł przez barierki i krzyczał, że skoczy. Funkcjonariusze bez chwili wahania, pomimo złego stanu technicznego konstrukcji wbiegli na nią, złapali mężczyznę i trzymali, aby uniemożliwić mu skok. Cały czas prowadzili z nim negocjacje. Po chwili przybyli również strażacy, którzy wspólnie z policjantami ściągnęli mężczyznę z mostu. Został on przekazany załodze pogotowia ratunkowego i jego życiu już nic nie zagraża.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)