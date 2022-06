Czy wiedzieliście że…? Data publikacji 07.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pochodzący ze Strzelec Opolskich Józef Pietruszka, funkcjonariusz Policji Plebiscytowej, odegrał ważną rolę podczas przyłączenia sporej części Górnego Śląska do terytorium Polski. To właśnie pod jego dowództwem, w 1921 roku, polscy policjanci rozbroili niemieckich funkcjonariuszy, co umożliwiło wybuch III Powstania Śląskiego. Co roku, pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny odbywają się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Strzelce Opolskie to jedno z miast naszego województwa. W jego najbliższym otoczeniu znajduje się park krajobrazowy Góry Św. Anny, z historycznym amfiteatrem na czele oraz Pomnikiem Czynu Powstańczego. To właśnie w tym miejscu, co roku odbywają się uroczystości związane z wybuchem III Powstania Śląskiego. W 2021 roku, z tytułu setnej rocznicy wybuchu powstania, gościliśmy na naszym terenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W historii wybuchu III Powstania Śląskiego istotną rolę odegrał Józef Pietruszka, urodzony 21 sierpnia 1893 roku w Strzelcach Opolskich. Józef Pietruszka w sierpniu 1920 roku został skierowany do Policji Górnego Śląska, zwanej także Policją Plebiscytową. Policja Górnego Śląska zastąpiła niemieckie formacje policyjne, a w jej skład wchodzili po połowie pochodzący z Górnego Śląska Polacy i Niemcy.

Powstała, by dbać o ład i porządek w czasie trwania plebiscytu, czyli głosowania dotyczącego przyłączenia sporego terytorium Górnego Śląska między Polskę a Niemcy. To właśnie pod dowództwem Józefa Pietruszki, w nocy, z 2 na 3 maja 1921 roku, polscy policjanci rozbroili niemieckich funkcjonariuszy, co umożliwiło wybuch III Powstania Śląskiego. Po wybuchu Powstania, Józef Pietruszka działał w Grupie "Wschód", pełniąc funkcję powstańczego komendanta miasta Królewska Huta (obecnie Chorzów).

Dzięki III Powstaniu Śląskiemu do Polski przyłączono znacznie większą część Górnego Śląska, niż początkowo zamierzano.