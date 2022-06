Policjant na wolnym zatrzymał nietrzeźwego z cofniętymi uprawnieniami Data publikacji 07.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko wczoraj policjanci wyeliminowali z ruchu 6 nietrzeźwych. Jeden z nich kierował pomimo cofniętych uprawnień. Wpadł tuż po tym, jak omal nie zderzył się z samochodem policjanta.

Wczoraj policjanci zatrzymali 6 nietrzeźwych kierowców. Jednego z nich tuż po godzinie 13.00 w Sobolewie zauważył policjant z białostockiej grupy SPEED będący na wolnym. Siedzący za kierownicą peugeota mężczyzna omal nie wjechał w jego samochód. Chwilę później kierowca zjechał na chodnik i po kilkudziesięciu metrach zatrzymał się przed przejazdem kolejowym. Policjant, widząc zachowanie mężczyzny, podbiegł do niego, by sprawdzić, co jest przyczyną takiego zachowania. Już po otwarciu drzwi wyczuł alkohol. Policjant wyciągnął kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając dalszą jazdę. Okazało się, że za kierownicą peugeota siedział 56-letni mieszkaniec gminy Supraśl. Wynik badania alkomatem nie pozostawiał złudzeń. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, 56-latek miał również cofnięte uprawnienia za jazdę po alkoholu. Tego dnia policjanci wyeliminowali z ruchu 5 innych nietrzeźwych kierowców. Rekordzista miał blisko 3 promile alkoholu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)