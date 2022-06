12-latek zgubił się w lesie i nie wiedział jak wrócić do domu. Odnaleźli go policjanci Data publikacji 07.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze ze Złotoryi odnaleźli 12-latka, który wyszedł z psem na spacer i stracił orientację w terenie. Chłopiec wymagał stałej opieki więc kiedy przez dłuższy czas nie wracał do domu, zaniepokojona mama powiadomiła Policję. Nastolatek został odnaleziony w pobliskim lesie. Cały i zdrowy trafił pod opiekę rodziny.

Złotoryjscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 12-latka z Wojcieszowa. Chłopiec wyszedł z psem na spacer. Kiedy przez dłuższy czas nie wracał do domu, zaniepokojona rodzina rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. Nastolatka niestety nie było w najbliższej okolicy. Z uwagi na to, że wymagał on stałej opieki, mama poprosiła o pomoc Policję.

Natychmiast zostały uruchomione procedury stosowane w takich sytuacjach, a na miejsce dyżurny jednostki wysłał policyjne patrole. Prowadząc poszukiwania, funkcjonariusze sprawdzali różne miejsca i weryfikowali informacje otrzymywane od mieszkańców. Jedna z nich mówiła o tym, że chłopiec jakiś czas temu szedł w kierunku lasu. Sprawdzając ten kierunek, policjanci zauważyli na leśnej drodze chłopca. Jego wygląd i ubiór odpowiadały rysopisowi wskazanemu przez mamę zaginionego nastolatka. Okazało się, że chłopiec stracił orientację w terenie i nie wiedział jak wrócić do domu. 12-latek bez żadnych obrażeń został przekazany pod opiekę rodziny.

(KWP we Wrocławiu / mw)