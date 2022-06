Ostródzcy policjanci wicemistrzami Polski w badmintonie! Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie odbyły się 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2022. Reprezentujący nasz garnizon ostródzcy funkcjonariusze zdobyli srebrny medal w grze podwójnej mężczyzn.

43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2022, to najważniejsza impreza mijającego sezonu badmintonowego w kraju. To właśnie pod te zawody sportowe zawodnicy układają swoje plany treningowe czy kalendarz startowy. Tegoroczne zmagania zgromadziły w nadmorskiej miejscowości aż 261 zawodników, którzy zainteresowani byli tylko jednym – zwycięstwem. Nie zabrakło zawodników broniących swoich tytułów oraz posiadających w przeszłości tytuły mistrzów Polski i Europy. W tym gronie znalazło się również dwóch policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego podinspektor Marcin Danowski oraz młodszy aspirant Mateusz Dobroński. Obaj na co dzień wykonują swoje obowiązki w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Na turniej organizowany przez Polski Związek Badmintona zawodnicy udali się jako reprezentanci Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów i Policyjnego Klubu Sportowego MAZURY. Mecze odbywały się na ośmiu kortach przygotowanych specjalnie na czas zmagań. By przedrzeć się do fazy pucharowej turnieju należało wyjść zwycięsko ze swojej grupy, których na potrzeby tegorocznej imprezy utworzono aż trzy. Ostatni mecz grupowy naszych reprezentantów był jednocześnie meczem półfinałowym. Była to prawdziwa batalia sportowa pomiędzy służbami: Policją a Strażą Pożarną (Michał Stebnicki) i Służbą Więzienną (Marek Wachniewski). Po zaciętym meczu górą byli Danowski z Dobrońskim i to oni zameldowali się w finale. Oznaczało to, że już są medalistami Mistrzostw Polski. Słynący jednak ze swojej zaciętości sportowej i walki tylko o najwyższe cele, w niedzielne popołudnie stawili się w cetniewskiej hali bardzo skupieni i skoncentrowani. W finałowej potyczce mierzyli się z utytułowaną i zawodową parą deblową: Jan Rudziński/Michał Suski uznając ich wyższość w dwóch setach 21:13, 21:14. Niemniej jednak w kuluarach i wśród widzów będących na trybunach dało się słyszeć wiele pochlebnych opinii na temat gry ostródzkiej pary.

Niewątpliwie tytuł Wicemistrzów Polski w Badmintonie kat. MD 30+ to ogromny sukces biorąc pod uwagę rangę i poziom zawodów oraz liczbę najlepszych w kraju zawodników.

(KWP w Olsztynie / kp)