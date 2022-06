Policjant z Sierpca oddał 50 litrów krwi Data publikacji 07.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z wydziału kryminalnego z sierpeckiej komendy oddał już 50 litrów krwi, co z pewnością pozwoliło na uratowanie niejednego ludzkiego życia. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi jest wpisane w policyjny zawód.

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu od 22 lat oddaje honorowo najcenniejszy dar życia, jakim jest krew. W tym roku przekroczył już 50 litrów oddanej honorowo krwi. Zapisał się też do fundacji rejestrującej dawców komórek macierzystych i już raz był wytypowany do badań w celu oddania szpiku kostnego dla potencjalnego biorcy.

Policjant śmieje się, że oddaje krew bezinteresownie, ale lubi też czekoladę, którą otrzymuje po przeprowadzonej donacji krwi. Mówi, że kluczem dobrej formy jest pozytywne nastawienie do życia, regularna aktywność fizyczna oraz dobre odżywianie. Dwa razy w tygodniu gra w koszykówkę oraz jeździ na rowerze. To sprawia, że wszelkie infekcje omijają go z daleka.

Gratulujemy formy i postawy godnej naśladowania i dziękujemy za działania na rzecz ratowania drugiego człowieka, gdyż oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Policjantowi życzymy oczywiście zdrowia i bicia kolejnych rekordów w krwiodawstwie.

Przypominamy, że w dniu 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Zachęcamy wszystkich do takiej formy ratowania życia!

(KWP zs. w Radomiu / kp)