Skradziony we Francji kamper odnaleziony na posesji pod Warszawą

Za paserstwo odpowie mężczyzna zatrzymany przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji. Na należącej do niego posesji funkcjonariusze zabezpieczyli skradzionego w 2020 roku na terenie Francji kampera marki Citroen Sunlight o wartości 300 tysięcy złotych. Za paserstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.