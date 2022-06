„Dziękujemy za dobre serca i wsparcie…” – wyjątkowe podziękowania dla międzyrzeckich policjantów Data publikacji 08.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu - inspektora Pawła Rynkiewicza wpłynęły wyjątkowe podziękowania dla policjantów za pomoc, aktywne uczestnictwo oraz zaangażowanie społeczne, które było skierowane na rzecz pomocy ludziom dotkniętym wojną na Ukrainie. Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni od początku trwania konfliktu na Ukrainie czynnie włączają się w akcje pomocowe, które mają na celu udzielenie wsparcia osobą najbardziej potrzebującym.

„Wasza pomoc, szczodry gest i dobre serca oraz wrażliwość wywołało mnóstwo radości, uśmiechu i ogromne zadowolenie wśród wielu potrzebujących ukraińskich dzieci i kobiet.” Te wyjątkowe słowa skierowane dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzecz odzwierciedlają to, jakim zaangażowaniem i troską wykazywali się międzyrzeccy funkcjonariusze i pracownicy cywilni w pomoc do osób dotkniętych konfliktem na Ukrainie. Wobec dramatycznych wydarzeń i napływającymi do Polski uchodźcami wojennymi, policjanci i pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, zebrano sporą ilość najpotrzebniejszych rzeczy dla potrzebujących, które przekazano do Punktu Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy w Obrzycach. Policjanci przekazali żywność z długim terminem przydatności, środki czystości i higieny osobistej, odzież dziecięcą, a także zabawki i koce oraz artykuły szkolne.

Funkcjonariusze niosą pomoc w różnych, często trudnych sytuacjach. I chociaż za swoją służę nie oczekują podziękowań, każde miłe słowo wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do pracy - #PomagamyiChronimy.

sierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu