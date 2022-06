Policjanci pomogli mężczyźnie Data publikacji 08.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zaangażowaniu i determinacji dyżurnego oraz policyjnych patroli odnaleziono i uratowano 40-letniego mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie. Ze zgłaszającym niemal nie było kontaktu, a odnalezienie mężczyzny w lesie, stanowiło nie lada wyzwanie. Po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyzna trafił do szpitala.

Wczoraj, 07.06.2022 r. , około 14.00, dyżurny odebrał telefon od mężczyzny, który potrzebował natychmiastowej pomocy. Mieszkaniec Mielca chciał targnąć się na swoje życie. Rozmowa z nim była utrudniona, ponieważ w jej trakcie, mężczyzna tracił przytomność. Zdążył jednak przekazać dyżurnemu, że jest w lesie i lakonicznie opisał miejsce, w którym się znajduje.

Dyżurny nie tracąc z nim kontaktu telefonicznego, natychmiast skierował do poszukiwań wszystkich policjantów pozostających w jego dyspozycji. Mężczyzna szybko został odnaleziony przez patrol prewencji, który udzielił mu niezbędnej pomocy przedmedycznej i zatamował krwawienie.

Miejsce, w którym znajdował się mieszkaniec Mielca, było trudno dostępne, dlatego funkcjonariusze nawigowali ratowników. Kiedy dotarli do celu, policjanci pomogli im w przetransportowaniu 40-latka do karetki pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala.

Policjanci codziennie podejmują interwencje związane z ratowaniem ludzkiego życia. Często zdarza się, że do szczęśliwego zakończenia działań niezbędna jest szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy. Podczas takich interwencji liczy się każda minuta.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Warto również nie wahać się i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii, czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123, Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

(KWP w Rzeszowie / mw)