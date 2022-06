23-latek przewoził busem nielegalnych imigrantów Data publikacji 08.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bielskiej drogówki, w gminie Brańsk, zatrzymali do kontroli busa na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Okazało się, że mercedesem podróżowało sześć osób nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju. Obywatele Jemenu, Sudanu i Egiptu zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kierujący pojazdem obywatel Ukrainy został zatrzymany. 23-latek usłyszał zarzut pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego bielskiej Policji, w niedzielę wieczorem, zatrzymali do kontroli w rejonie Brzeżnicy busa na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Za kierownicą mercedesa siedział 23-letni obywatel Ukrainy. W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że w pojeździe znajduje się sześciu innych mężczyzn. Byli to obywatele Jemenu, Sudanu i Egiptu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Zostali oni przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kierowca busa został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

23-latek usłyszał zarzut pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)