Brodził w głębokiej wodzie i błocie. Dzielnicowy uratował życie 32-latka Powrót Generuj PDF Drukuj „Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”, to fragment roty policyjnego ślubowania, które starszy posterunkowy Iwo Adamczyk bez chwili zawahania zrealizował w służbie. W sytuacji zagrożenia dla życia mężczyzny wciąganego w głębokie błoto i wodę, młody policjant wszedł w żywioł, dzięki czemu przy współpracy z dwoma innymi mężczyznami udało się wyciągnąć na brzeg potrzebującego pomocy 32-latka. Pomoc nadeszła w ostatniej chwili, jednak co najważniejsze, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi dzielnicowego oraz obywatelskiej postawie mieszkańców udało się uratować życie 32-latka.

Każdy policjant na początku swojej przygody z niebieskim mundurem uroczyście ślubuje strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Fakt, że nie są to słowa rzucane na wiatr udowodnił starszy posterunkowy Iwo Adamczyk, który pełni służbę w Posterunku Policji w Dobiegniewie. Mimo, że dzielnicowy jest młodym policjantem udowodnił, że wiedza i umiejętności jakie zdobył do tej pory pozwala na skuteczną służbę dla mieszkańców Dobiegniewa i okolic. Potwierdzeniem tego stwierdzania jest sytuacja jaka miała miejsce w miniony poniedziałek 6 czerwca. Tego dnia kilka minut po godzinie 19 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich skierował policjantów z Dobiegniewa na interwencję, gdzie na środku zbiornika wodnego miał tonąć 32-letni mężczyzna. Kiedy mundurowi przybyli na miejsce okazało się, że na środku zbiornika wodnego znajduję się dwóch mężczyzn wołających o pomoc. Jednym z nich był wspomniany 32-latek, natomiast drugi mężczyzna próbował udzielać pomocy. Jednak z uwagi na wyczerpanie i ekstremalne warunki obaj byli wciągani przez głębokie błoto. Starszy posterunkowy Iwo Adamczyk wszedł w żywioł i próbował utrzymać obu mężczyzn na powierzchni. Z nim na miejscu była również starszy posterunkowy Sylwia Matajek. Z pomocą przyszedł także kolejny mieszkaniec Dobiegniewa, który również wszedł do wody i pomógł policjantowi w akcji ratunkowej polegającej na wyciągnięciu mężczyzn bliżej brzegu i utrzymywaniu ich na powierzchni. Dzięki temu udało się zyskać niezwykle cenny czas potrzebny do przyjazdu kolejnych służb. Kiedy na miejscu pojawili się strażacy ochotnicy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wyciągnęli na brzeg 32-latka i ratujących go: dzielnicowego i dwóch pomagających mu mężczyzn. Mimo, że akcja ratunkowa była ekstremalnie trudna i niebezpieczna, to dzięki bohaterskiej postawie dzielnicowego oraz obywatelskiemu wsparciu mieszkańców udało się uratować życie 32-latka, który trafił na badania do szpitala.

aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich