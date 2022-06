Kradli samochody przy użyciu lawety Data publikacji 09.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z kutnowskiej komendy zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież samochodów. Mężczyźni wyszukiwali pojazdy, następnie auta wciągali na lawetę i przewozili do jednej z miejscowości w powiecie włocławskim, gdzie rozbierali je na części. Mundurowi odzyskali dwa skradzione auta. Cała trójka usłyszał już zarzuty. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kutnie od pewnego czasu zajmowali się sprawą kradzieży samochodów, do których dochodziło na terenie powiatu. Mundurowi krok po kroku przeprowadzając szczegółowe analizy zebranych materiałów dowodowych ustalali kolejne dane oraz miejsca, gdzie mogą być przechowywane skradzione samochody. Podczas sprawdzania jednego z adresów na terenie powiatu włocławskiego, w okolicach jednego ze skupów złomu policjanci odnaleźli dwa skradzione auta. Jednym z nich był opel astra, który skradziono z terenu MOP Strzelce 15 kwietnia 2022 roku. Drugi odzyskany samochód to opel corsa, który również został skradziony w kwietniu na jednej ze stacji paliw na trasie S10.

Przeprowadzone oględziny samochodów i zabezpieczone ślady dały kolejne typowania, które doprowadziły do zatrzymania 7 czerwca 2022 roku, również na terenie powiatu włocławskiego, 3 mężczyzn podejrzanych o kradzieże tych aut. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania mężczyzn policjanci ujawnili również fragmenty innych pojazdów, które zostały zabezpieczone w celu sprawdzenia ich pochodzenia. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni wyszukiwali pojazdy, które były pozostawione przez właścicieli z różnych przyczyn na stacjach benzynowych czy miejscach obsługi podróżnych przy autostradzie A1. Następnie wybrane auta wciągali na lawetę i przewozili w ustalone wcześniej miejsce, gdzie rozbierali je głównie na części, które trafiały do punktów skupu złomu. Podczas prowadzonych czynności kryminalni ustalili także, że jeden z tych mężczyzn w ten sposób dokonał również kradzieży opla astry w marcu 2022 roku z terenu powiatu kutnowskiego. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy powiatu włocławskiego w wieku od 24 do 26 lat. 8 czerwca 2022 roku 24 i 25-latek usłyszeli dwa zarzuty za kradzieże samochodów z kwietnia 2022 roku. 26-latek usłyszał łącznie 3 zarzuty kradzieży aut. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)