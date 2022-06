Wywożenie śmieci do lasu jest karalne! A poza tym to skrajna głupota! Widzisz? Reaguj! Również za pomocą KMZB

Zaśmiecanie lasu, poza tym, że jest zabronione przepisami i grozi za to m.in. grzywna, to jest zwykłym prostactwem i bywa bolesnym ciosem dla naturalnego środowiska. Dlatego każdy z nas powinien reagować widząc takie zjawisko. Można to zrobić dzwoniąc pod numer alarmowy lub zgłaszając takie miejsce za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Właśnie dzięki takiemu zgłoszeniu jedno z zaśmieconych miejsc w lesie pod Ełkiem zostanie uprzątnięte.