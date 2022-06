Policjanci uratowali kobietę, która wskoczyła do zatoki Data publikacji 09.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni – Śródmieściu uratowali mieszkankę Rumi, która wskoczyła do zatoki przy basenie portowym w centrum miasta. Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych kobiecie nic się nie stało. Policjanci przekazali 46-latkę pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 08.06.2022 r., przed północą, dyżurny z Komisariatu Policji w Gdyni - Śródmieściu otrzymał zgłoszenie, że przy zacumowanych statkach w centrum miasta jest siostra zgłaszającej, która chce odebrać sobie życie. Dyżurny od razu wysłał na miejsce sierżanta Arkadiusza Sarnowskiego i starszego posterunkowego Szymona Szulcka. Gdy mundurowi szukali kobiety, podszedł do nich mężczyzna i powiedział, że na tafli wody unosi się jakaś osoba. Policjanci pobiegli we wskazane przez świadka miejsce i tam zauważyli kobietę z głową skierowaną w stronę lustra wody. Sierżant Sarnowski bez wahania wskoczył do basenu portowego, dopłynął do kobiety i odwrócił ją plecami na siebie, aby umożliwić jej oddychanie. Następnie złapał koło ratunkowe, rzucone przez załogę zacumowanego okrętu i doholował 46-latkę do brzegu. W tym czasie drugi policjant asekurował swojego kolegę z nabrzeża i pomógł mu wyciągnąć ją z wody.

Po wyciągnięciu na brzeg kobieta była przytomna, jednak nie odpowiadała na zadawane pytanie. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który zaopiekował się mieszkanką Rumii.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Warto również nie wahać się i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii, czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

(KWP w Gdańsku / mw)