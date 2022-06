Policjant na urlopie uratował tonącego wędkarza

„Dzień dobry, chciałam pogratulować postawy Policjanta. (…) Miło wiedzieć, że nadal można liczyć na pomoc Policji nawet po służbie, gratuluję postawy i oby więcej takich funkcjonariuszy.” – to fragment maila, który wpłynął do malborskiej komendy opisującego zdarzenie z ostatniej niedzieli. Sierż. szt. Arnold Masys, na co dzień pracujący w Komisariacie Policji w Nowym Stawie, będąc na urlopie uratował życie wędkarza, którego łódka przewróciła się na Nogacie. Policjant, spędzając wolny czas na swojej jednostce pływającej, zauważył w wodzie mężczyznę, który ostatkiem sił trzymał się przewróconej szalupy. Natychmiast rzucił mu koło ratunkowe i pomógł wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza pechowy wędkarz wyszedł z tej opresji cały i zdrowy.