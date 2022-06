Emeryci przechytrzyli fałszywych policjantów. Oszuści są już w areszcie Data publikacji 09.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki dobrej współpracy dzielnicowego z mieszkańcami zatrzymani zostali dwaj oszuści działający metoda na „policjanta”. Mężczyźni wpadli, gdy przyszli po pieniądze do pary emerytów z Lublina. Policjanci udowodnili im jeszcze inne przestępstwa na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dwaj 37-latkowie usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Kilka dni temu dzielnicowy z 5. komisariatu został powiadomiony przez seniorów ze swojego rejonu o podejrzanym telefonie. Z emerytami miał skontaktować się policjant, który powiedział, że ich oszczędności są zagrożone i że możliwy jest napad na ich mieszkanie. W celu uniknięcia utraty gotówki zostali poproszeni o przekazanie policji zgromadzonych oszczędności. Mieszkańcy Lublina od początku byli nieufni, jednak nie dali tego po sobie poznać. W trakcie rozmowy zgodzili się na przekazanie policjantom 20 tysięcy złotych. Jednocześnie weszli w kontakt z rodziną i dzielnicowym, na bieżąco informując ich o kolejnych telefonach.

Dzięki postawie emerytów możliwe było zatrzymanie przestępców na gorącym uczynku. Funkcjonariusze z „piątki” współpracując z operacyjnymi z KMP i KWP w Lublinie przygotowali zasadzkę na oszustów. Gdy przestępcy pojawili się pod blokiem seniorów, od razu zostali zatrzymani. Jak się okazało, dwa mieszkańcy Warszawy w wieku 37 lat na swoim koncie mieli więcej przestępstw. Funkcjonariusze z „mienia” udowodnili im inne oszustwa, do których doszło w Lublinie. Jeden z mężczyzn usłyszał 3 zarzuty, natomiast drugi 4. Łupem przestępców padło około 100 tysięcy złotych.

Obaj mężczyźni zostali wczoraj, 08.06.2022 r., doprowadzeni do prokuratury, a następnie do sądu. Na wniosek policjantów i prokuratora zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia.

(KWP w Lublinie / mw)