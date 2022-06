Podziękowania dla jeleniogórskich policjantów od wdzięcznych rodziców Data publikacji 09.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze insp. Leszka Zagórskiego wpłynęło podziękowanie dla asp. szt. Macieja Hrynkiewicza, asp. Waldemara Laszeckiego - dyżurnych komendy, oraz asp. szt. Marcina Matejuka i sierż. Anny Plich - policjanci Ruchu Drogowego, od wdzięcznych rodziców za pomoc w bezpiecznym i niezwłocznym dotarciu do szpitala.

Tego dnia rodzice zabrali swojego synka Borysa do Szpitala w Jeleniej Górze na pilną wizytę. Stan chłopca podczas drogi uległ nagłemu pogorszeniu. Rodzice widząc patrol policji poprosili o pomoc.

Byli to funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, którzy po ustaleniu powodu zatrzymania się pojazdu, niezwłocznie skontaktowali się z dyżurnym w Jeleniej Górze przekazując informację o ciężkim stanie dziecka. Rodzina w asyście mundurowych w sposób szybki i bezpieczny dotarła do miejscowości Barcinek, gdzie czekał patrol policji jeleniogórskiej. Była to świetna i profesjonalna współpraca między dyżurnymi i policjantami różnych jednostek a przede wszystkim bezpieczna pomoc w jak najszybszym dotarciu przez zatłoczone miasto do szpitala. Sytuacja, w której znalazł się chłopiec stanowiła zagrożenie dla jego życia i zdrowia.

Podziękowanie, które wpłynęło na ręce komendanta świadczy o tym, że hasło „pomagamy i chronimy”, które przyświeca naszym funkcjonariuszom w codziennej służbie jest cały czas aktualne.

(KWP we Wrocławiu / kp)