Podziękowania dla krakowskich policjantów, którzy eskortowali rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 09.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu, do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wpłynęły podziękowania dla dwóch funkcjonariuszy Komisariatu Policji VIII w Krakowie od mężczyzny, któregowraz z rodzącą żoną w połowie maja br. funkcjonariusze eskortowali do szpitala.

16 maja br. około godziny 16.00, na skrzyżowaniu ul. Orkana i Struga patrol z Komisariatu Policji VIII w Krakowie: sierżant Kacper Wanatowicz i sierżant Jacek Sobala został zatrzymany przez zdenerwowanego kierowcę który utknął w korkach w drodze do szpitala z żoną, u której chwilę wcześniej rozpoczęła się akcja porodowa. Mężczyzna obawiał się, że ze względu na zatłoczone ulice nie będzie w stanie dotrzeć do szpitala na czas. Policjanci szybko poinstruowali kierowcę odnośnie dalszych działań i nakazali aby jechał za radiowozem. Funkcjonariusze przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych szybko przedostali się wraz z pilotowanym pojazdem przez zakorkowane ulice Krakowa docierając do szpitala. Po przybyciu na miejsce przyszła mama została przekazana pod opiekę lekarzy. Jak się okazało, chwilę później kobieta szczęśliwie urodziła syna Stasia.

Kilka dni temu tata chłopca przysłał do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podziękowania za sprawnie przeprowadzoną eskortę.

(KWP w Krakowie / mw)