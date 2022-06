Niewiele brakowało, a doszłoby do poważnej tragedii Data publikacji 09.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Głogowscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który poprzez kolekcjonowanie znacznej ilości niewybuchów z okresu II Wojny Światowej, naraził życie wielu ludzi. Doprowadził do pożaru W akcji brali udział również Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie oraz głogowski Patrol Saperski. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce na terenie powiatu głogowskiego. Wydawało się, że strażacy przyjechali do standardowego pożaru, jednak jak się okazało w jednej chwili życie mogło stracić dziesiątki ludzi. Podczas gaszenia ognia w piwnicy budynku 4-piętrowego strażacy ujawnili znaczne ilości niewybuchów z okresu II Wojny Światowej oraz innych materiałów pirotechnicznych. Na miejsce przyjechali policjanci oraz Patrol Saperski. Ewakuowano 110 osób do najbliższej szkoły, a część z nich udała się do swoich rodzin. Równie poważnie zagrożone było życie służb mundurowych, które brały udział w akcji.



Ponadto głogowscy policjanci wykonując czynności operacyjne ustalili kolejne miejsce, gdzie przebywał „kolekcjoner” niebezpiecznych materiałów wybuchowych. W jego miejscu zamieszkania ujawnili i zabezpieczyli wspólnie z Patrolem Saperskim oraz z policjantami Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji we Wrocławiu zbiory materiałów wybuchowych oraz chemikaliów płynnych.