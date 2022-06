Policjant w czasie wolnym od służby pomógł mężczyźnie, który tracił przytomność Data publikacji 10.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegły weekend policjant z SPPP w Radomiu, w czasie wolnym od służby podczas spaceru z rodziną, pomógł mieszkańcowi Radomia, który tracił przytomność. Szybka i zdecydowana akcja uratowała 30-letniego mężczyznę.

W ubiegłą sobotę (4.06.2022) po południu w czasie wolnym od służby sierżant Piotr Warchałowski, który na co dzień pracuje w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu spacerował wraz ze swoją rodziną ulicami Radomia. W pewnym momencie przechodząc obok jednego z bloków, jego syna zaczepił mężczyzna. Stan tego człowieka wskazywał jak by był pod wpływem alkoholu, trząsł się, miał poważne problemy z zachowaniem równowagi i miał bełkotliwą mowę. Jednak oceną funkcjonariusza mężczyzna mógł mieć objawy cukrzycy. I nie pomylił się. W ostatniej chwili złapał upadającego mężczyznę na ziemię, przeniósł go na schody pobliskiego bloku udzielając mu pierwszej pomocy. Jednak stan jego zdrowia pogarszał się coraz bardziej. Funkcjonariusz powiadomił służby medyczne i przybrał sobie postronne osoby do pomocy o raz powiadomił jego rodzinę o zaistniałej sytuacji. Na miejscu szybko pojawili się ratownicy medyczni oraz rodzina. Mężczyzna trafił pod fachową opiekę sanitariuszy. Na koniec całej zaistniałej sytuacji usłyszał słowa podziękowania od rodziny.

Dzięki szybkiej i fachowej pomocy policjanta mężczyzna został uratowany.

(KWP zs. w Radomiu / kp)