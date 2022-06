Wjechał na strzeżony przejazd kolejowy i uszkodził rogatkę Data publikacji 10.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 34-letni kierowca busa, mimo czerwonego światła, nie zatrzymał się przed strzeżonym przejazdem kolejowym w miejscowości Knapy w gminie Baranów Sandomierski, uszkodził rogatkę i odjechał. Na szczęście nie doprowadził do wypadku z najeżdżającym pociągiem towarowym. Policjanci ustalili sprawcę wykroczenia, przedstawili mu zarzut i skierowali wniosek do sądu o jego ukaranie.

Lekceważenie znaku "STOP", próby przejechania pod zamykającymi się zaporami, czy wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd, kiedy sygnalizator wskazuje czerwone światło, to główne przyczyny wypadków na przejazdach kolejowych z udziałem kierujących, ale także pieszych i rowerzystów.



Tym razem, do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Knapy w gminie Baranów Sandomierski, pod koniec maja br. Z ustaleń policjantów wynika, że 34-letni mężczyzna kierujący busem marki Volkswagen, nie zatrzymał się na znaku "STOP", wjechał za kolejowy sygnalizator świetlny, w momencie, kiedy nadawał on sygnał czerwony, tuż przed zamykającymi się rogatkami, uszkodził szlaban kolejowy i odjechał.

Na szczęście kierowca busa nie doprowadził do wypadku z najeżdżającym pociągiem towarowym relacji Hrubieszów – Sławków.

O zaistniałej sytuacji policjantów poinformował pracownik ochrony kolei, który zaistniałą sytuację zobaczył na kamerze monitoringu. Wartość strat oszacowano na kwotę około 3 tys. złotych.

Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz przejrzeli zapis z monitoringu i na jego podstawie ustalili kierującego. Był nim 34-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut popełnienia wykroczenia - stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci skierowali wniosek do sądu o jego ukaranie. Sprawcy wykroczenia grozi utrata prawa jazdy i wysoka grzywna.

Pamiętajmy!

Sygnalizator z migającymi światłami zakazuje wjazdu na przejazd kolejowy! Zaczekaj, aż zgaśnie czerwone światło sygnalizatora. Otwierające się rogatki mogą ponownie się zamknąć, gdy kolejny pociąg najedzie na czujnik.

Poczekaj, aż pociąg odjedzie na bezpieczną odległość!

Zawsze pamiętaj o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności!. Pamiętaj, pociąg ma zawsze pierwszeństwo.

Przed każdym przejazdem, nawet tym z rogatkami, należy zwolnić lub zatrzymać się i upewnić, że nie nadjeżdża pociąg!

(KWP w Rzeszowie / kp)

