Szybka reakcja pozwoliła na uratowanie 20-latka Data publikacji 10.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wywiadowcy otrzymali zgłoszenie, że 20 latek chce targnąć się na własne życie. Mężczyzna miał być na dachu pustostanu w rejonie torowiska. Wiedząc, że w takich momentach liczy się każda minuta, z narażeniem własnego życia ruszyli na pomoc.

9 czerwca 2022 roku przed godziną 20.00 dyżurny piotrkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że 20-latek chce targnąć się na własne życie. Nie czekając ani chwili na miejsce wysłał patrol wywiadowców, którzy od razu zaczęli szukać mężczyzny. Okazało się, że ma on przebywać w budynku po dawnym przedsiębiorstwie przemysłowym przy torowisku. Policjanci wiedząc, że w takich chwilach liczy się każda minuta z narażeniem własnego życia, pomimo licznych utrudnień w brakach stropu i odpowiednich zabezpieczeniach sprawdzali każdą kondygnację. Aura również nie była sprzyjająca, bo w trakcie poszukiwań była burza i padał ulewny deszcz. Pomimo tego już po chwili dotarli do 20-latka, który siedział na skraju dachu najwyższego budynku. Jeden z policjantów zaczął rozmawiać z 20-latkiem, który oświadczył, że chce popełnić samobójstwo skacząc z dachu. Mężczyzna był roztrzęsiony, nerwowo chodził po dachu wielokrotnie powtarzając, że nie chce już żyć. Policjant zaczął rozmawiać z 20-latkiem jednocześnie nakłaniając go do tego aby zszedł na dół. Po rozmowie, mężczyzna uspokoił się i zgodził się na zejście z dachu, w asekuracji strażaków, którzy przybyli na miejsce. Po wyjściu z budynku desperat został przekazany medykom, a jego życiu już nic nie zagraża.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie miasta znajduje się wiele instytucji pomocowych, między innymi miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej: centrumwsparcia.pl

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie internetowej: stopdepresji.pl

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123, Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę), czy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

(KWP w Łodzi / mw)