Ostrołęcki policjant w dniu wolnym od służby po pościgu zatrzymał sprawców kradzieży Data publikacji 10.06.2022 Policjant z Posterunku Policji w Czerwinie udowodnił, że praca w policji, to przede wszystkim służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Jego policyjne doświadczenie pozwoliło po pościgu na zatrzymanie dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domu. Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał uciekających pojazdem sprawców. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Skradzione mienie, m.in. motocykl zostały już przekazane zadowolonemu z zakończenia policyjnej akcji właścicielowi.

W miniony wtorek, 07.06.2022 r., do dyżurnego ostrołęckich policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do jednego z domów na terenie gminy Czerwin. Według osoby zgłaszającej sprawca po wyważeniu drzwi dostał się do wnętrza budynku skąd ukradł, m.in. motocykl, sprzęt rolniczy oraz elektroniczny o wartości 15 tysięcy złotych.

Po otrzymaniu zgłoszenia informacja o zdarzeniu została przekazana wszystkim policyjnym patrolom, dotarła również do policjanta z Posterunku Policji w Czerwinie, który był miał akurat dzień wolny. Funkcjonariusz doskonale kojarzył adres miejsca kradzieży, ponieważ starszy mieszkający tam mężczyzna wcześniej już wielokrotnie zwracał się do niego o pomoc w osobistych sprawach.

Jeden z mieszkańców przekazał mu, że widział podejrzany pojazd koloru bordowego, jeżdżący po okolicy bez celu.

W związku z tym policjant postanowił sprawdzić okolicę. W pewnej chwili w rejonie lasu zauważył pojazd opisany przez świadka. Po dojechaniu bliżej miał już pewność, że ma do czynienia z pojazdem sprawców, ponieważ z bagażnika wystawało koło skradzionego motocykla. Sprawcy kiedy zauważyli auto funkcjonariusza podjęli ucieczkę, mundurowy ruszył za nimi w pościg, po kilku kilometrach porzucili auto i postanowili uciekać pieszo. Zostali szybko zatrzymani. Policjant sam powalił obydwu mężczyzn na ziemię i wezwał będącego mieszkającego nieopodal, również będącego na wolnym, kierownika posterunku. Na miejsce wezwał również policyjny patrol, który osadził mężczyzn w policyjnym areszcie. Policjanci odzyskali także skradzione przedmioty, które zostały już przekazane zadowolonemu z zakończenia policyjnej akcji właścicielowi.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30 i 36-latkowi zarzutów kradzieży z włamaniem. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Po raz kolejny dzięki dużemu zaangażowaniu ostrołęckich policjantów, w tym także tych po służbie, sprawcy nie uniknęli odpowiedzialności karnej, a właściciel odzyskał skradzione mienie.

Pamiętajmy, że szybkie zgłoszenie, to szybka reakcja, dlatego kiedy widzimy w pobliżu miejsca naszego zamieszkania obcy samochód jeżdżący bez celu, bądź stojący zaparkowany pod naszym lub sąsiadów domem, na polach, lub podejrzane osoby kręcące się pomiędzy blokami, poinformujmy o tym Policję. Tego rodzaju zgłoszenia można przekazywać anonimowo bezpośrednio u dyżurnego ostrołęckich policjantów pod numerem telefonu 47-704-14-24 lub na numer alarmowy 112.

(KWP w Radomiu / mw)