Dolnośląscy wodniacy na festynach – prezentowali skutery wodne i opowiadali o bezpieczeństwie nad wodą Data publikacji 10.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu bardzo chętnie uczestniczą we wszelkich przedsięwzięciach profilaktycznych, gdzie obecni są najmłodsi mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Spotkania takie mają nieoceniony walor edukacyjny, gdyż policjanci opowiadają maluchom jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w obszarze akwenów wodnych. Prezentując swój specjalistyczny sprzęt opisują z jakimi zadaniami mają do czynienia podczas codziennej służby.

Do zadań policjantów komisariatu wodnego należy przede wszystkim czuwanie nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą i kontrowanie jednostek pływających. Sprawdzają w takich przypadkach trzeźwość sterników oraz obowiązkowe wyposażenie łodzi. Policjanci pilnują przestrzegana wszelkich przepisów obowiązujących w obszarze zbiorników wodnych, dlatego często weryfikują regulaminowe połowy ryb kontrolując napotkanych przy brzegu wędkarzy. Sprawdzają również tereny leśne pod kątem nielegalnego wywozu drzewa i wjazdu pojazdami mechanicznymi. Do tego celu funkcjonariusze wykorzystują odpowiednie pojazdy typu quad, dzięki czemu szybko i sprawnie mogą dotrzeć do miejsca, gdzie nie dojedzie osobowy radiowóz.



Bardzo ważną rolę pełnią wodni profilaktycy. Ich zadaniem jest uświadamianie społeczeństwu jakie zagrożenia niesie ze sobą lekceważenie przepisów nad wodą i nieodpowiedzialne korzystanie z uroków akwenów. Przez cały rok zajmują się spotkaniami z dziećmi i młodzieżą, aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny. Przekazywane informacje dotyczą zarówno letnich kąpielisk, ale również odpowiedniego wybierania lodowisk zimą.



Od początku letniego sezonu policyjni wodniacy wzięli udział w wielu festynach, na których zaprezentowali sprzęt specjalistyczny i… co ucieszyło dzieci najbardziej - psy służbowe. W Komisariacie Wodnym KWP we Wrocławiu obecnie znajdują się 3 pieski.



Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli szkół i przedszkoli, którzy chcieliby poznać bliżej pracę policji wodnej, a także zapoznać się z czworonożnymi tropicielami. Przewodnik opowiada wówczas o specyfice pracy takiego pieska i o bezpiecznych zachowaniach w przypadku napotkania agresywnych zwierząt. Chęć udziału w takiej prelekcji należy zgłaszać bezpośrednio w jednostce wodniaków pod nr tel. 47 871 27 02.



mł. asp. Aleksandra Pieprzycka



Źródło: Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu